Detectores de trovoada ainda este ano

Vão ser instalados no Arquipélago da Madeira quatro detectores de raios, num investimento que ascende a 383 mil euros. A rede de detectores de trovoada, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) será colocada na Santa/Porto Moniz, em Santana, no Porto Santo e nas Selvagens.

Uma vez que ainda não existe na Região nenhum detector de raios, esta instalação anunciada...