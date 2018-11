Desvantagem inicial dita derrota do CAB

O CAB Madeira somou ontem a sua quarta derrota na Liga portuguesa de basquetebol masculino, ao ‘cair’, em casa, diante do Benfica por 69-89, e que coloca os insulares no último lugar a classificação, com menos um jogo, no final da sexta jornada do campeonato.

Uma entrada em ‘falso’ dos madeirenses e uma enorme eficácia nos lançamentos de três pontos dos encarnados acabaram por ditar...