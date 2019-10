O Marítimo perdeu ontem 2-1 com o Braga e já não tem possibilidade de sonhar com a fase final da Taça da Liga.

Empenhados em mais uma tentativa de ganhar essa competição - cuja final a quatro voltará a ser realizada no seu estádio -, os minhotos foram a jogo com a sua melhor equipa, alinhavando bem cedo uma vitória que apenas por culpa do seu próprio guarda-redes acabou por ser colocada...