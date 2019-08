O Nacional não foi além do empate (0-0) na recepção ao Mafra, num jogo no qual foi ‘penalizado’ por uma segunda parte abaixo do esperado em termos qualitativos, além da ineficácia demonstrada. De facto, pelo que produziu nos primeiros 45 minutos, a equipa madeirense transmitiu a ideia de ter argumentos para alcançar um resultado diferente, para melhor, algo que não se confirmou....