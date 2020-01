O Cova da Piedade venceu o Nacional, por 3-1, em partida da 17.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, que marcou a estreia do experiente treinador João Alves no comando do clube da margem Sul do Tejo.

Lançado no início do segundo tempo, o avançado Edinho, de 37 anos, foi a figura do encontro, ao apontar dois golos que foram decisivos para selar a derrota dos madeirenses, que...