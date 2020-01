O Clube Desportivo Nacional empatou sem golos em Viseu, frente ao Académico, em jogo da 15.ª jornada da II Liga de futebol, e encurtou para um ponto a diferença para o líder, o Farense, derrotado, na manhã de ontem, por 3-0 frente ao Benfica B.

Apesar de não ter havido golos, as duas equipas sempre procuraram a baliza adversária, com a melhor oportunidade do jogo nos pés de Gorré,...