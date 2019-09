Trinta e quatro minutos, dezassete segundos. Poucos instantes depois de um ‘balde de água fria’, protagonizado pelo autogolo de Júlio César, fruto de uma má abordagem do próprio, Carlos Xistra mandou suspender o encontro, por via de uma vaga de nevoeiro que já não deixava ver practicamente nada do que se passava nas quatro linhas.

Precisamente catorze minutos volvidos, as condições...