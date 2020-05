A convite do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) apresentou o projecto da ‘Central Dessalinizadora do Porto Santo – Unidade N.º 2’ aos prémios REGIOSTARS 2020. Trata-se de um reconhecimento ao importante investimento que permitiu reforçar o abastecimento de água à população da ilha do Porto Santo.

