Um carro com um único ocupante, um homem de 39 anos, despistou-se ontem na zona do Livramento, no Funchal.

O homem apresentava ferimentos ligeiros, nomeadamente um corte na cabeça, tendo sido prontamente socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, acabando por ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Segundo foi possível apurar, o carro em que o homem seguia terá...