Um despacho do Governo Regional da Madeira, emitido na quinta-feira passada, 26 de Março, determinou “a suspensão temporária da venda e do consumo de café e de outros produtos à porta estabelecimentos de restauração e similares” na Região Autónoma, assegurando que esta decisão cumpre o decreto do Conselho de Ministros de 20 de Março, que executou a declaração do estado de emergência...