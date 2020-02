O trabalho de recuperação dos habitats terrestres das ilhas Desertas que o Governo Regional, através do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), sempre incentivou continua a dar sinais evidentes do seu sucesso, desta vez apresentando indicadores relacionados com os caracóis terrestres, elementos emblemáticos da fauna da Região.

De acordo com informações recolhidas...