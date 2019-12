A selecção da Madeira terminou ontem a presença no Torneio Interassociações de futsal, no escalão sub-17, com nota bastante positiva. O balanço, com duas vitórias e um empate, apontam para a margem de progressão desta geração.

No último jogo, efectuado ontem, os madeirenses, orientados por Acácio Machado, derrotaram a selecção de Beja por 10-2. Com o resultado de 4-0 favorável ao...