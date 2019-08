Um cabeceamento certeiro de Lucas Tagliapietra, aos 90+4 minutos, garantiu ontem ao Boavista um empate ‘feliz’ no terreno do Vitória de Guimarães (1-1), em partida da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Com cinco triunfos nos primeiros cinco jogos oficiais da época, a turma vimaranense protagonizou uma entrada muito forte e adiantou-se no ‘marcador’ com um golo acrobático...