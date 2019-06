Descongelamento era “obrigação” do GR

O descongelamento das carreiras de 1.700 enfermeiros levado a cabo pelo Governo Regional, esteve ontem em debate no parlamento. De acordo com o secretário regional da Saúde a medida vem devolver justiça a esta classe trabalhadora: “Estamos aqui com este diploma para repor a verdade, para fazer justiça, para restituir o que é devido, para devolver o que é merecido”. Pedro Ramos acrescentou...