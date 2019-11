O Câmara de Lobos foi, ontem à tarde, copiosamente goleado pelo Maria da Fonte (7-0), num jogo onde demonstrou muitas fragilidades, nomeadamente no capítulo defensivo, e somou a sua sétima derrota no Campeonato de Portugal. Um resultado que fez a equipa madeirense cair para o último lugar da classificação, embora em igualdade pontual com o Chaves Satélite.

A equipa da casa cedo se...