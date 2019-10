Dez desafios para o novo Governo Regional

Novo pacote de fundos comunitários

O novo Governo Regional terá a responsabilidade de fechar as negociações e dar início ao novo quadro comunitário de apoios europeus (período 2021-2027). Caberá ao novo executivo reivindicar junto das autoridades nacionais e comunitárias o envelope financeiro global e os ajustes nos apoios específicos às regiões ultraperiféricas, à agricultura e do Fundo Social Europeu, bem como na preparação de regulamentos e normas que vão definir quem tem acesso aos apetecíveis fundos europeus.

Dívida pública

A dívida pública da Região diminuiu neste mandato mas ainda é enorme – 5.200 milhões de euros. A sua gestão é assunto que o governante da pasta das Finanças tem de dedicar muita atenção, designadamente na procura de soluções para baixar os encargos com juros. Uma forma seria a República proporcionar à Madeira a mesma taxa de juros que é aplicada à dívida soberana (do Estado). Tal medida permitir poupar 13 milhões de euros por ano aos cofres regionais.

Concessões

As concessões de infraestruturas e serviços públicos são sempre procedimentos com muita polémica à mistura e não é só na Madeira. Dois exemplos. Na ‘janela’ temporal deste mandato expira a actual concessão do Casino da Madeira ao Grupo Pestana (ITI), que vai até 2023. O novo Governo poderá prorrogar a concessão ou abrir outro concurso. A concessão da linha ferry para o Porto Santo expira no final de Novembro de 2025 mas o seu prolongamento poderá ser decidido antes desse prazo.

Grandes obras

As grandes obras absorvem muitos milhões de euros e delas dependem as maiores empresas de construção. Do cardápio para os próximos anos constam, além do novo hospital, a ampliação do Molhe da Pontinha (para aumento da área de acostagem e melhorar a protecção da marina), a continuação da Cota 500, o campo de golfe da Ponta do Pargo e a recuperação do parque habitacional público. A transição para um regime energético baseado na electricidade também vai implicar investimento.

Novo hospital

É a obra mais importante e, em princípio, os trabalhos arrancam nos próximos meses nas não ficarão concluídos até final do mandato. Com as expropriações de terrenos em Santa Quitéria a decorrer a bom ritmo, as dúvidas colocam-se com o início das obras e o financiamento. O projecto tem um custo estimado em 266 milhões de euros. O Governo da República comprometeu-se em assumir metade da factura (50%), mas a resolução do Conselho de Ministros só assegurou 96,5 milhões de euros (36%).

Listas de espera na saúde

É um dos quebra-cabeças do próximo Governo, tal como já o foi dos anteriores. No serviço público de Saúde (SESARAM) há mais de 100 mil exames, cirurgias e consultas em lista de espera. Conseguirá o novo executivo estancar ou diminuir este problema crescente? Vários partidos propuseram o recurso aos serviços privados para aliviar a situação, obviamente com o Orçamento Regional a suportar os encargos.

Linha ferry para o continente

A ligação com navio ferry para o continente foi retomada no actual mandato e custa 3 milhões de euros pelos três meses de Verão. A ministra do Mar não apoiava esta linha mas durante a campanha o primeiro-ministro mostrou-se disponível “para abrir um concurso para o ferry” para efectuar o serviço todo o ano. Será que António Costa manterá a promessa depois das eleições? E haverá armadores interessados?

Revisão do subsídio de mobilidade

A alteração do modelo de subsídio de mobilidade, com o passageiro a pagar apenas 86 euros por viagem (ida e volta) e o restante a ser pago pelo Estado directamente às companhias aéreas, foi aprovada no parlamento regional e só muito recentemente na Assembleia da República. Mas a implementação deste modelo depende em muito da vontade do Governo da República. O novo modelo também pode afugentar a easyJet da linha.

Manter o fluxo de turistas

Manter o actual número de visitantes ao arquipélago é um dos grandes desafios do Governo, sobretudo devido a uma série de dificuldades que se vislumbram já no curto prazo. Entre as principais ameaças estão as conjunturas económicas desfavoráveis nos dois principais mercados emissores de turistas (Alemanha e Reino Unido), as falências de companhias que voavam para a Madeira e os problemas de operacionalidade do aeroporto.

Implementação da tecnologia 5G

A implementação da quinta geração da Internet móvel (5G) na Madeira deverá ter início no decorrer do próximo mandato. Com a interligação de todos os sistemas (desde os simples aparelhos eléctricos domésticos até aos sistemas de comunicações, transportes e segurança, etc.) abre-se todo um mundo de oportunidades de negócio, com medidas de adaptação a requerer decisões do Governo Regional, mas também novas relações de poder e até com alterações nas esferas de influência internacional.