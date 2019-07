O Nacional perdeu ontem diante do Desportivo das Aves, por 2-1, no último ‘teste’ antes do arranque da competição oficial. A equipa madeirense rubricou uma exibição positiva, sobretudo na primeira parte, chegando mesmo ao intervalo em vantagem, diante de uma equipa que se prepara para competir na I Liga. O jogo deixou bons indicadores ao treinador Luís Freire, isto a uma semana...