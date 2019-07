O Marítimo perdeu no último jogo do estágio no Algarve, com o Luton Town, por 2-0. Para trás ficaram cinco empates e uma vitória, num total de sete jogos realizados no Sul de Portugal.

Em relação a ontem, e apesar da derrota, nem tudo foi mau no teste, já que a equipa mostrou organização e somente pecou na finalização.

Nuno Manta apresentou um onze inicial susceptível de ser a aposta...