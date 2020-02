Na 1.º jornada da 2º fase da Liga Revelação, os sub 23 do Marítimo entraram com o pé esquerdo no novo ciclo da competição, ao perderem com o Cova da Piedade em Machico por 1-2, num embate onde a eficácia dos forasteiros revelou-se decisiva para o desfecho do jogo.

O Marítimo desde cedo assumiu o domínio da partida, aos 11 minutos da 1º parte Mike serviu Johnson, mas o remate do extremo...