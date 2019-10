Derrocada no Caldeirão Verde causou 11 feridos

As primeiras informações davam conta de seis, mas foram 11 as pessoas que ficaram feridas na sequência da derrocada ocorrida ontem à tarde, na zona do Caldeirão Verde, em Santana. Seis dos feridos tinham nacionalidade francesa, dois nacionalidade portuguesa, um brasileira e outros dois eram provenientes da Alemanha.

Segundo o presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, José...