O derrame de óleo de uma viatura, na Rua António Prócoro Macedo Júnior, em Câmara de Lobos, mobilizou ontem os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Uma viatura dessa corporação deslocou-se ao local, com o intuito de proceder à limpeza da via com recurso a farelo, por volta das 13h15 desta terça-feira, evitando assim acidentes nessa zona. A.D.F.