O piloto madeirense Dércio Gouveia foi vítima de uma lesão de alguma gravidade na sexta prova do Campeonato Regional MX Ribatejo em motocross, disputada no passado domingo na Pista de Aveiras (Azambuja), que impede a sua participação nas próximas provas deste mesmo Campeonato Regional MX Ribatejo e do Campeonato da Madeira de Motocross e, consequentemente, hipoteca as suas possibilidades...