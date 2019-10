No primeiro dérbi madeirense da temporada no Campeonato de Portugal, estiveram frente a frente União da Madeira e Marítimo B, 11º e 12º classificados da Série A do escalão.

Ambas as formações entraram na partida à procura de subir na tabela classificativa e como já seria de esperar, o início do jogo foi pautado pelo equilíbrio com ambas as equipas à procura de inaugurar o marcador....