Dérbi feminino hoje na Bartolomeu Perestrelo

Na primeira fase do Campeonato Nacional de andebol da I Divisão em seniores femininos, hoje a partir das 20 horas, o Pavilhão da Escola Bartolomeu Perestrelo recebe o dérbi madeirense, entre as formações do Club Sports Madeira e do Madeira Andebol SAD, encontro que marca o arranque da segunda volta desta fase regular.

Depois do empate registado na abertura do campeonato (19-19),...