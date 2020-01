Entre as 10h18 e 14h34 (altura do contacto) desta quarta-feira, Sérgio Marques, Sara Madruga da Costa e Paulo Neves diziam continuar em ‘standby’ ou à espera de uma indicação de Miguel Albuquerque para formalmente decidirem que posição tomarão na votação do Orçamento de Estado (OE) que decorre esta sexta-feira. Mas, a meio da tarde de ontem, com o anúncio do PCP e do PAN que se...