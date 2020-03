A depressão Norberto, que deverá afectar Portugal continental até amanhã, implicando uma frente fria com ventos fortes, descida das temperaturas e queda de neve acima dos 1.200 e 1.400 metros de altitude, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera , não deverá atingir a Madeira.

A garantia foi dada por Victor Prior, Director do Observatório Meteorológico...