“Depois de vir a primeira vez, difícil é não voltar”

No rescaldo de mais uma edição do Mercado Quinhentista, entrevistamos no domingo a professora Raquel Esteves, membro da comissão organizadora do projecto Mercado Quinhentista da Escola Básica e Secundária de Machico.

Esta edição do Mercado Quinhentista correspondeu às expectativas? Este Mercado Quinhentista correspondeu às expectativas. Foi para isto que trabalhamos durante o ano...