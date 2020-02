Dependências ‘on-line’ alvo de diagnóstico

Alícia Freitas, Psicóloga Clínica e da Saúde e membro da UCAD - Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, diz ser urgente quantificar e qualificar os impactos das novas tecnologias nas camadas jovens. Pais mostram-se preocupados por não conseguirem controlar o tempo que os filhos passam ‘ligados’.

Quais os riscos associados a estar sempre ‘on’? Cada um deverá olhar para a sua vida e perguntar-se que riscos pode correr... se estiver tempo demais “online”, o que ficará prejudicado na sua vida real? Tudo o que é excessivo e que provoca alteração do “equilíbrio” e do funcionamento do dia a dia, deve ser pensado. Os riscos variam em função das caraterísticas individuais, dos factores de vida e da idade (difere de criança, adolescente ou adulto). Mas no geral, podemos considerar como manifestações de risco uma excessiva ocupação do “espaço” mental com actividades na internet que podem envolver problemas físicos (ex. alterações no sono, obesidade), psicológicos (ex. dependência, depressão, ansiedade), sociais (ex. violência, ‘cyberbullying’) e no funcionamento da vida (ex. insucesso escolar, problemas no trabalho e nos relacionamentos).

É um comportamento que afecta muitos jovens na Madeira? Neste momento temos apenas uma percepção e opiniões acerca do fenómeno, que carece de uma avaliação local rigorosa e validade científica. Assim encontra-se em fase de aplicação nas escolas os inquéritos do estudo nacional “Comportamentos e dependências online: Estudo do impacto psicológico, social, académico/profissional e físico em jovens e adultos”, realizado por uma equipa do ISPA – Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida. Este estudo envolve alunos (dos 13 aos 18 anos), pais e professores por forma a obter um diagnóstico do panorama regional em termos de comportamentos e dependências online. Serão dados importantes para perceber em que ponto estamos e como funcionam os jovens e famílias online.

Até que ponto se pode controlar esta nova dependência? Na minha opinião, antes de mais, o controlo passa pela consciência de cada um e na forma como usa. Também é importante ter em conta os ambientes e com quem estamos. Nas acções de prevenção costumo provocar as pessoas com a pergunta: “O telemóvel põe-se à direita ou à esquerda do prato?”, com o intuito de fazer pensar na importância de controlar o uso em situações em que perdemos oportunidade de estar com os outros... Neste momento, acreditamos que podemos intervir na sensibilização da comunidade para um uso saudável e adequado, de forma positiva para as nossas vidas.

Os pais têm esse controlo em mãos? Curiosamente nas conferências e acções, essa é uma das preocupações que os pais mais manifestam. Costumo tranquilizar, dizendo que dificilmente temos o domínio de todos os assuntos. Ser pai ou mãe é um desafio diário de acompanhamento, dúvidas, mas acima de tudo, de amor e educação. É assim que entendo também o papel dos pais no uso da internet e das tecnologias. Claro que ajuda ter alguns conhecimentos gerais relacionados com a forma como os filhos utilizam e quais os perigos que correm, mas não é tudo. É importante estabelecer regras (adaptadas às idades em questão) de gestão do tempo e dos conteúdos consultados na internet, conversar sobre estes temas e conhecer a utilização feita pelos filhos, aprender com eles e até mesmo partilhar conteúdos (de pais para filhos). À noite, evitar a tecnologia por interferir nas horas e qualidade do sono. É igualmente importante a atitude dos pais, ou seja, como as tecnologias estão presentes na dinâmica familiar. Acima de tudo que se valorizem os momentos de relação e ambientes afectivos, quando todos se juntam ao fim do dia e nos tempos livres.

E nas escolas, os professores podem controlar esta dependência? A família e a escola assumem um papel importante no início da utilização, na gestão do tempo e dos conteúdos consultados na internet. As escolas contribuem de forma preventiva ajudando os alunos a lidar com os aspectos positivos e negativos da internet. As escolas e os profissionais de educação mostram preocupação e envolvimento, quer na articulação com serviços externos, quer na dinamização de acções preventivas. Algumas escolas implementam também medidas restritivas (ex. uso dos telemóveis em sala de aula) como forma de controlo e prevenção de riscos. Em paralelo procuram fomentar alternativas de tempos de lazer, por forma a dissuadir exclusivamente o recurso à internet/tecnologias.

A implementação de tablets nas escolas poderá acentuar transtornos? Estas áreas por serem recentes precisam de avaliações e resultados que permitam uma maior precisão. No entanto, a tecnologia faz parte das nossas vidas, facilitando também o dia a dia. De forma geral, o uso da tecnologia - tablets, telemóveis, computadores, smarthphones - adequada à idade e ao estádio desenvolvimental pode ser benéfica e favorecer a aprendizagem, socialização e aquisição de conhecimentos de forma motivadora. Quando utilizados de forma excessiva, exclusiva e desregrada pode provocar prejuízos a nível pessoal e da vida.

Há algum momento que denuncie esta imersão na tecnologia? Cada vez mais iremos ter este desafio de (con)viver com a tecnologia. Se o envolvimento em actividades através da internet for persistente, intenso e sem controlo, resultando na redução dos interesses, com consequências emocionais, sociais e ocupacionais (trabalho, escola, etc.) podemos considerar um uso excessivo ou desequilibrado. Mas esta situação terá de ser avaliada em função da pessoa e da sua vida. Por exemplo, alguém que trabalhe com computadores ou através da internet tem de passar um grande período do seu dia “ligado” à tecnologia, mas isso não constitui por si só um uso problemático.

O IASAUDE, através da UCAD, recebe muitos pedidos relacionados com esta matéria? Estamos numa boa fase para apostar na prevenção. Desde 2017 a UCAD desenvolve a Campanha “Estou online e agora?”, com o objetivo de promover o uso saudável e prevenir riscos psicossociais relacionados com a internet e a tecnologia. Este projeto surgiu para dar resposta aos pedidos de entidades e profissionais preocupados com esta matéria. De forma geral, desde as escolas, serviços da comunidade, centros de saúde e até mesmo empresas têm solicitado intervenções, em função da população com quem trabalham e das suas idades. Foram dinamizadas acções de sensibilização/formação, conferências e workshops abrangendo diretamente cerca de 3 mil pessoas, até à data. As maiores preocupações relacionam-se com os riscos, com o uso indevido e com as consequências que pode acarretar esse uso.