Foi em 1981 que a primeira médica dentista chegou à Madeira. Luísa Leça Pereira instalou o consultório na Rua do Carmo, no Funchal e, 14 anos depois, era lançado o primeiro Programa Regional de Saúde Oral, iniciativa que passaria pelas escolas da Região para ensinar às crianças as melhores técnicas de escovagem dentária e a importância da saúde da boca. Hoje, passados 25 anos desse...