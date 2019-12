O CAB Madeira não teve argumentos suficientes para quebrar a invencibilidade do FC Porto na Liga Portuguesa de Basquetebol, perdendo por 59-85 no encontro realizado ontem à tarde no Pavilhão do CAB, na Nazaré. Um desfecho natural, atendendo à diferença de plantéis (e de orçamentos) existente entre os dois clubes, e onde a formação madeirense deu a réplica possível.

O conjunto orientado...