Já anunciado oportunamente, Dejan Kerkez foi ontem oficializado como reforço do Marítimo para a temporada 2019/20. O central sérvio, ex-internacional Sub-21 pelo seu país, proveniente do Spartak Subotica, chegou ontem à Madeira acompanhado pelo seu agente João Gonçalves e assinou contrato válido com os verde-rubros por cinco temporadas, com uma cláusula de rescisão de 10 milhões...