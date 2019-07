Um homem sentiu-se mal ontem de manhã quando percorria a levada no Pico Norte, em Gaula, onde ia mudar as ovelhas de sítio e precisou de ser assistido e encaminhado para o hospital do Funchal pelos Bombeiros Municipais de Santa Cruz.

Segundo relatos dos bombeiros, o madeirense de 65 anos deixou de sentir as pernas e a tensão arterial subiu, tendo a equipa de três homens que o socorreram...