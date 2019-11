O Madeira Andebol SAD ‘encostou às boxes” a formação eslovena do Maribor, ao vencer ontem ao final do dia no Pavilhão do Funchal por 31-23, com a equipa comandada pelo técnico Paulo Fidalgo em vantagem no final do primeiro tempo por 16-9

A defesa 3:2:1 adoptada pela equipa da Região, que viu uma vez mais o Pavilhão do Funchal repleto de adeptos, acaba por assumir um papel determinante...