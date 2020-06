Ludgero Oliveira estava ou não na posse das suas faculdades mentais e consciente de que estava a praticar um crime quando tirou a vida a Ester Cabral na madrugada de 29 de Julho de 2019 na casa onde ambos habitavam no Jardim do Mar? Esta será a questão que vai dominar o julgamento do arguido, com início marcado para a manhã da próxima quinta-feira, no Juízo Central Criminal do Funchal...