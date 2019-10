“Defenderemos as dotações seguras como uma premissa fundamental”

Jorge Figueira, 48 anos, é enfermeiro há 25 anos, depois de se ter formado na Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny e pertence aos quadros do SESARAM. Especialista em Enfermagem de Reabilitação desde 2008, exerce funções de Enfermeiro Chefe no Hospital Dr. João de Almada e é o candidato a presidente da Ordem dos Enfermeiros - Madeira, pelas lista ‘Orgulhosamente com...