Ao final da tarde de ontem, o Marítimo confirmou a contratação de Bruno Xadas, de acordo com a notícia já avançada na edição impressa do DIÁRIO. O médio português, 22 anos, chega emprestado pelo Sporting de Braga até ao final da temporada. Aliás, este foi um factor que pesou nas negociações entre os dois clubes, dado que o Marítimo pretendia a cedência do jogador por ano e meio...