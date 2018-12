O concelho de Santa Cruz tornou a ser alvo de furtos, durante o passado fim-de-semana, situação que já mereceu reparos por parte do município. Estamos a falar do furto de flores e de elementos decorativos em Santa Cruz e no Caniço.

O primeiro caso a ser denunciado através da página de Facebook do Município de Santa Cruz foi o furto de ‘Manhãs de Páscoa’. Vários vasos com essas plantas...