Celso Cunha é doutor em Biologia (Genética) pela Universidade de Lisboae em 2001foi galardoado com o Prémio Ricardo Jorge de Saúde Pública. Actualmente é Professor Associado com Agregação (Biologia Molecular; Virologia) e director da Unidade de Microbiologia Médica do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (Universidade de Nova de Lisboa). Em entrevista ao DIÁRIO, o virologista...