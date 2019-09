Décio Miranda conquistou, no último sábado, o título de campeão regional de Urban Free Style 2019, na última prova do campeonato, disputada no Funchal.

Uma competição organizada pelo Club Motards Madeira, com supervisão da Federação de Motociclismo de Portugal (a única instituição com poder de autorizar e licenciar este tipo de eventos) que contou com a presença dos pilotos convidados...