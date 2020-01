Num jogo marcado por duas decisões do VAR – que retiraram outros tantos golos ao Rio Ave –, o Marítimo conquistou três pontos importantes em Vila do Conde. Getterson decidiu já perto do final na conversão de uma grande penalidade.

A equipa de Vila do Conde começou melhor, chamando a si o domínio do jogo, tendo estado perto de abrir o marcador logo ao segundo minuto, num lance bem...