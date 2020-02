O livro ‘Viagens’, de João dos Reis Gomes, é apresentado amanhã às 18 horas no Teatro Municipal Baltazar Dias, uma edição da Imprensa Académica que reúne três cadernos de viagens da autoria do escritor madeirense, falecido em 1950. Na mesma ocasião será promovida uma palestra em torno do tema do Turismo, com Sérgio Gonçalves.

O deputado socialista, gestor, antigo vice-presidente...