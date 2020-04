O plantel do Marítimo goza um período de férias, no âmbito do acordo estabelecido com a SAD para a redução dos salários enquanto a Liga estiver parada. Um período que se iniciou a 10 de Abril e prolongar-se-á até ao próximo dia 24.

Neste contexto, e na possibilidade dos campeonatos retomarem, o que nunca acontecerá antes de Junho, na melhor das hipóteses, o plantel maritimista,...