No próximo dia 17 de Março, o projecto ‘Dar a Ver’ irá permitir a visita aos tectos mudéjares da Sé Catedral do Funchal, cuja intervenção de conservação e restauro encontra-se a decorrer.

Para Eduardo Jesus trata-se de mais uma oportunidade de “contacto in loco com obras magníficas do nosso património artístico” proporcionada por esta iniciativa – da Secretaria Regional de Turismo...