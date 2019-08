Daniel Rodrigues brilha no ténis internacional

O jovem madeirense de 19 anos de idade, Daniel Rodrigues, fez história no passado domingo ao ser o português a marcar presença na grande final do Porto Open 2019, prova do circuito internacional de ténis (ITF).

Apesar da derrota diante do espanhol Pablo Vivero Gonzalez, Daniel Rodrigues não irá, com certeza, esquecer a semana, de 22 a 28 de Julho, passada no Porto Open, pois foi...