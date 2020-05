Daniel Guimarães fica mais dois anos

O guarda-redes brasileiro Daniel Guimarães renovou o seu contrato com o Nacional, mantendo-se equipado de alvinegro nas próximas duas temporadas. Trata-se da segunda renovação acertada pela administração da SAD nacionalista, que esta semana já tinha garantido a continuidade do moçambicano Witi para as próximas quatro épocas.

A permanência de Daniel Guimarães era uma das prioridades dos dirigentes do Nacional, que trabalham afincadamente, nesta fase, para manter os atletas mais utilizados na temporada que agora findou.

O guarda-redes, de 33 anos, foi titular indiscutível na baliza alvinegras nesta última temporada, tendo sido totalistas nos 24 jogos realizados pelo Nacional antes do cancelamento da II Liga, somando ainda uma presença num jogo da Taça da Liga. Foi o guarda-redes menos batido do campeonato, com apenas 16 golos sofridos.

Daniel Guimarães chegou ao Nacional proveniente da equipa brasileira do Red Bull Brasil, na época de 2017/18, tendo na primeira temporada na Madeira, então na II Liga, realizado 36 jogos. Na época passada, na I Liga, jogou 30 partidas, falhando as restantes devido a lesão.

Recorde-se que para além de Daniel Guimarães, os outros dois guarda-redes do plantel alvinegro, o camaronês Framelin e o brasileiro Gauther, também terminam o seu contrato com a formação madeirense.

Em final de contrato com o emblema madeirense estão ainda Diogo Coelho, Felipe Lopes, Rúben Micael, Vítor Gonçalves, Kaká, Rochez e os emprestados Mosevich (ligado ao Argentinos Juniors), João Vigário (Tondela), Anthony Sosa (Progresso, do Uruguai), Malick Evouna (Santa Clara) e Marco Borgnino (Atlético Rafaela, da Argentina). O Nacional tem interesse na continuidade de alguns destes atletas, nomeadamente dos mais utilizados na última época.