A escola de artes performativas Dance Flavourz (situada no Centro Comercial Marina Shopping, no Funchal) promove, este sábado, a segunda edição do seu ‘open day’.

Assim, entre as 10h e as 18h30 de hoje, todos os interessados poderão experimentar as aulas que a Dance Flavourz oferece, do ballet às danças latinas, passando pelo hip hop.

Prometida está “muita energia, dança e música”,...