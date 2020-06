O Dançando com a Diferença - Viseu, grupo residente no Teatro Viriato, estreia hoje, pelas 18 horas, ‘Pandemónio’, um vídeo-dança que resulta do trabalho de Dança Inclusiva desenvolvido com os alunos da Escola Secundária de Viriato e que será transmitido no SubPalco do Teatro Viriato (Youtube), assim como nas redes sociais do Dançando com a Diferença e da Escola Secundária.

