O Dançando com a Diferença leva o ‘Safe’ ao Festival Internacional de Arte na Comunidade, que decorre em Roterdão de 25 a 29 deste mês. Esta produção do grupo madeirense é um trabalho de dança na comunidade realizado em co-produção com a Câmara Municipal do Funchal que no país de destino será remontado com a ajuda do Tiuri, um grupo que procura também a inclusão através da dança,...