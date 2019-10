Dançando com a Diferença esgota espectáculos em Paris

‘Happy Island’, a criação da La Ribot para o Dançando com a Diferença será apresentada, no próximo mês de Novembro, num dos mais importantes eventos do mundo o Festival d`Automne à Paris.

As apresentações do grupo regional acontecerão nos dias 7, 8 e 9 de Novembro, sempre às 20 horas, no CN D Centre National de la Danse, em Paris. O DIÁRIO sabe que os bilhetes para os três espectáculos...