No âmbito do projecto Funchal Cultura 2030, Vanessa Fernandes, Henrique Amoedo, Gonçalo Sousa, Sara Anjo e Leandro Rodrigues participarão numa conversa sobre a Dança. A iniciativa tem lugar no próximo dia 18 de Junho, a partir das 18 horas e será transmitida através da plataforma Zoom.

Segundo explica a organização, “a Dança, nas suas mais variadas formas, e os seus profissionais...